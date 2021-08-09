Население Украины сократится в два раза

Директор института демографии и социальных исследований Украины Елена Макарова прогнозирует сокращение населения Украины на 45% к 2100 году, Об этом говорится на сайте организации.

Госстат Украины сообщил , что население страны сократилось на 240 тысяч человек, при этом смертность выросла на 25%. Специалист говорит о процессах масштабного снижения рождаемости и о специфике смертности на территории страны. По её словам, такие темпы приведут к сокращению населения Украины почти вдвое до 2100 года.

Такие процессы происходят во всем мире, на европейском континенте рождаемость не обеспечивает даже простое воссоздание. Другое дело, что в Украине депопуляция масштабная, затяжная. Наши различия именно в смертности. Женщины у нас живут на шесть-семь лет меньше, чем в странах ЕС, а мужчины на 10–14 лет, — рассказала Макарова.

Ранее Министерство здравоохранения России опубликовало данные, в которых говорится о росте бесплодности среди россиян. По данным ведомства, в период с 2014 по 2017 год количество женщин, получивших диагноз «бесплодие» вырос на 19%. Аналогичный показатель за тот же период времени среди мужчин составил 22%.

Спектр причин получить диагноз обширен. Первыми в списке стоят патологии, инфекционные заболевания, условия труда и экологическая обстановка.