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14 июля 2025 в 14:48

Путин вспомнил советскую песню в ходе совещания по демографии

Путин вспомнил песню про 10 девчонок и девять ребят при обсуждении демографии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам вспомнил советскую песню «Стоят девчонки». Говоря о демографической ситуации в РФ, глава государства отметил, что строчка про 10 девчонок и девять ребят сегодня неактуальна ввиду изменившейся статистики, передает пресс-служба Кремля.

Демографические вопросы обсуждаем регулярно. Хорошо помним, наверное, известную песню советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что «на 10 девчонок по статистике девять ребят». Я так понимаю, что статистика сейчас поменялась, у нас как раз не хватает женщин, — сказал Путин.

Отмечается, что в ходе совещания приоритетное внимание уделялось вопросам здравоохранения и демографии. Во встрече приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, а также глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее стало известно, что Народный фронт передал отправившемуся на спецоперацию директору школы гитару, подписанную Путиным. Российский президент оставил автограф на музыкальном инструменте на выставке «Все для Победы!».

Прежде директор департамента Минэкономразвития РФ Кирилл Албычев заявил на совещании с участием главы Минобороны Андрея Белоусова, что в России уже действуют более 7,3 тысячи мер соцподдержки участников СВО. По его словам, по итогам анализа такие меры объединят и будут предоставлять по заявлению в МФЦ.

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