Участник СВО получил гитару с напутствием Путина

Народный фронт передал отправившемуся на СВО директору школы гитару, подписанную президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Российский лидер оставил автограф на музыкальном инструменте на выставке «Все для победы!»

«Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин, – написал президент на гитаре.

Ранее директор департамента Минэкономразвития РФ Кирилл Албычев заявил на совещании с участием главы Минобороны Андреем Белоусовым, что в России уже действуют более 7,3 тысячи мер соцподдержки участников СВО. По его словам, по итогам анализа такие меры объединят и будут предоставлять по заявлению в МФЦ. Часть мер соцподдержки участникам СВО и их семьям в перспективе будут предоставляться проактивно, уточнил Албычев.

До этого депутат Василий Пискарев рассказал NEWS.ru, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который позволит оказать дополнительную материальную поддержку героям специальной военной операции на Украине и их семьям. По его словам, мера затронет военных, награжденных орденом Святого Георгия, а также отмеченных Георгиевским крестом четырех степеней.