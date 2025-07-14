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14 июля 2025 в 08:24

Участник СВО получил гитару с напутствием Путина

ТАСС: участнику СВО передали подписанную Путиным гитару

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Народный фронт передал отправившемуся на СВО директору школы гитару, подписанную президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. Российский лидер оставил автограф на музыкальном инструменте на выставке «Все для победы!»

«Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин, – написал президент на гитаре.

Ранее директор департамента Минэкономразвития РФ Кирилл Албычев заявил на совещании с участием главы Минобороны Андреем Белоусовым, что в России уже действуют более 7,3 тысячи мер соцподдержки участников СВО. По его словам, по итогам анализа такие меры объединят и будут предоставлять по заявлению в МФЦ. Часть мер соцподдержки участникам СВО и их семьям в перспективе будут предоставляться проактивно, уточнил Албычев.

До этого депутат Василий Пискарев рассказал NEWS.ru, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который позволит оказать дополнительную материальную поддержку героям специальной военной операции на Украине и их семьям. По его словам, мера затронет военных, награжденных орденом Святого Георгия, а также отмеченных Георгиевским крестом четырех степеней.

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