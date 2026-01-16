Тимошенко запретили покидать Киевскую область без разрешения следователя

Высший антикоррупционный суд Украины избрал главе партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен (59 млн рублей), сообщает издание «Страна». Помимо этого, суд запретил ей без разрешения следователя покидать Киевскую область и общаться с коллегами по партии.

Сумма залога должна быть внесена самой обвиняемой или ее представителем в течение пяти дней, — сказал судья.

Ранее стало известно, что силовики нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина». Правоохранительные органы подозревают лидера политической силы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий выгоду.

Позже Тимошенко назвала правительство президента Украины Владимира Зеленского фашистским. По словам экс-премьера, она стала жертвой политического преследования, и ей неоднократно предлагали уехать из страны, но она осталась, чтобы показать всем, что «делает со страной эта свора».