В преддверии Нового года в Германии провели два опроса, результаты которых показали: член Христианско-демократического союза (ХДС) и экс-глава фракции в бундестаге (2000–2002) Фридрих Мерц не только самый популярный политик после канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но и главный кандидат на этот пост. Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) с текущим рейтингом не может навязать ему соперничество. План преемственности Меркель терпит крах.

Первый из опросов провёл немецкий социологический центр Emnid среди населения Германии по заказу воскресного выпуска газеты Bild с целью определить самых популярных политиков. Первое место предсказуемо заняла Меркель с 40% голосов, в то время как второе — с 36% — отошло Мерцу. Тройку лидеров замкнул премьер-министр Баварии Маркус Зёдер из Христианско-социального союза (ХСС) с результатом 35%. Крамп-Карренбауэр по итогам года заняла лишь седьмое место (29% голосов). Год назад она была безоговорочным победителем аналогичного опроса с поддержкой 45% респондентов.

Мерц показал значимый результат и по итогам ещё одного опроса , на этот раз социологического центра YouGov. 13% респондентов хотели бы, чтобы он выставил свою кандидатуру на пост канцлера в ходе выборов 2021 года. Его ближайший конкурент Зёдер набрал 8% голосов, а Крамп-Карренбауэр — 5,2%.

Результаты двух исследований показывают — за 2019 год положение сил в Германии изменилось.

В декабре 2018 года Крамп-Карренбауэр, назначенная на должность председателя ХДС (а в июле 2019-го получившая пост министра обороны), в целом воспринималась преемницей Меркель, которую действующая канцлер намерена привести к власти после своего ухода. Однако эксперты указывали: новая работа вместе с министерским портфелем станет «проверкой на прочность», по итогам которой Крамп-Карренбауэр должна будет доказать свою готовность встать у руля не только партии, но и страны.

Фридрих Мерц Peter Gercke/dpa/Global Look Press

На ситуацию с популярностью АКК во многом повлиял кризис, в котором последние несколько лет находится ХДС. Рейтинг партии власти падает, результаты местных выборов в нескольких федеральных землях в 2019 году неутешительны: Христианско-демократический союз раз за разом сталкивается со значительным оттоком избирателей. Существенен и внутренний раскол, когда консервативное крыло ХДС открыто высказывается против ряда положений генеральной линии партии, в том числе выступает за диалог с нерукопожатной «Альтернативой для Германии» (АдГ). Если в 2018 году, казалось, ещё можно было как-то исправить положение, то к концу 2019-го тенденция выглядит крайне негативной. Ответственность за это приходится нести председателю ХДС.

Немалую роль в падении рейтинга АКК среди избирателей и однопартийцев сыграли и её личные качества. На посту министра обороны она неоднократно сталкивалась с критикой из-за ряда своих высказываний как по вопросам, относящимся к её непосредственной сфере ответственности, так и по отвлечённым темам. В частности, её предложение создать зону безопасности в Сирии не нашло понимания не только внутри страны, но и среди традиционных партнёров. Во Франции к инициативе отнеслись скептически, а в НАТО решили воздержаться от комментариев по существу. Шутка же про гендерно-нейтральные туалеты и вовсе была на первых полосах многих изданий.

Мерц, который в борьбе за пост председателя ХДС в 2018 году лишь немногим уступил Крамп-Карренбауэр (с учётом поддержки Меркель), в итоге оказался в более выигрышном положении. Политик, не занимающий на данный момент какую-либо значимую должность, в последние месяцы стал рупором недовольства членов партии. В своих интервью и комментариях СМИ он открыто критиковал не только АКК, но и саму Меркель, приписывая ей вину за текущее положение дел внутри ХДС. Результат его действий можно было увидеть ещё до ежегодного съезда партии, прошедшего 22 ноября в Лейпциге. Проведённый в преддверии мероприятия соцопрос показал: 42% немцев видят в Мерце нового канцлера. И лишь 19% опрошенных выступили за кандидатуру АКК. Молодёжный союз Германии при ХДС, составляя список главных кандидатов от фракции на пост главы правительства, поставил Мерца на первую строчку, а для Крамп-Карренбауэр места на этом листе вообще не нашлось.

ХДС придётся выбрать кандидата в канцлеры в декабре 2020 года. Однако уже сейчас понятно, что отставание АКК от Мерца слишком велико. Пост председателя сыграл с ней злую шутку: капитан тонущего корабля идёт на дно вместе с судном. Стратегия Меркель не оправдывает себя, и, вероятно, канцлеру придётся наблюдать, как вместо близкой соратницы за высший пост будет бороться её главный критик.