09 октября 2025 в 12:12

Страна Восточной Европы не выступила против запрета на поставки СПГ из РФ

EUObserver: Венгрия не выступила против запрета на поставки в ЕС СПГ из России

Венгрия не выступила против запрета на поставки в ЕС сжиженного природного газа из России, сообщил портал EUObserver со ссылкой на источники. При этом Будапешт пытался получить исключение для дальнейшего импорта топлива.

Постпред Венгрии не взял слово, чтобы начать препираться по поводу эмбарго против СПГ, — говорится в сообщении.

Как отметил портал, принятию нового пакета санкций против РФ препятствуют Австрия и Словакия. В частности, Вена призывает сделать «отступление» для разморозки российских активов на сумму €2 млрд (более 189 млрд рублей), чтобы передать их Raiffeisen Bank. Просьбу Австрии раскритиковали 11 стран ЕС, это может привести к наложению вето на весь пакет ограничений.

Ранее сообщалось, что объем поставок российского СПГ в страны Европейского союза сократился на 7% в период с января по сентябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем поставок приблизился к 15 млрд куб. м.

До этого эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что если страны ЕС откажутся от российского сжиженного природного газа, то они столкнутся с дефицитом топлива. Он отметил, что в основном СПГ из РФ импортируют Бельгия, Франция и Испания.

