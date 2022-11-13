Число пострадавших при взрыве в Стамбуле выросло до 81

Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

Число пострадавших в результате взрыва в центре Стамбула выросло до 81 человека, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, двое из раненых находятся в тяжелом состоянии. Ранее президент Реждеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате ЧП на улице Истикляль погибли шесть человек.

У нас 81 пострадавший. Состояние двоих тяжелое, — сообщил Октай.

Вице-президент подтвердил, что теракт на пешеходной туристической улице совершила женщина, уточняет ТАСС. Турецкий портал OdaTv опубликовал фотографию женщины, которая может быть причастна к взрыву на улице Истикляль в Стамбуле.

В Сети появились кадры ЧП. Взрыв прогремел в дневное время суток, когда на туристической улице было много народу. По словам одного из очевидцев, трагедия произошла неподалеку от мечети и церкви на площади Турецкой Республики.

Также стало известно, что девушка из России вместе с матерью оказались на улице Истикляль в момент взрыва. На снятом ею видео видно, как люди в панике прячутся в ближайших зданиях. По словам девушки, она услышала, как «что-то рвануло», после чего люди «ломанулись» в магазины.