Очевидец рассказал подробности взрыва в Стамбуле Lenta.ru: взрыв в Стамбуле произошел близ мечети на площади Турецкой Республики

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Взрыв в Стамбуле произошел на пешеходной туристической улице Истикляль, неподалеку от мечети и церкви на площади Турецкой Республики, рассказал Lenta.ru очевидец ЧП. К месту происшествия стягиваются пожарные, БТР и другая техника.

Мы услышали хлопок и стали уходить. Быстро побежали люди. Это произошло недалеко от мечети и рядом с церковью на площади Турецкой Республики. На место стягиваются пожарные, БТР и военная техника. Сейчас все оцеплено, — сказал он.

По информации местного телеканал TRT, в результате взрыва пострадали 11 человек, есть погибшие. Улица Истикляль выходит к площади Таксим, которая является одним из самых популярных среди туристов мест в городе.

Ранее стало известно, что цистерна с газом взорвалась на заправке в городе Талица под Свердловском. Пламя распространилось на 70 квадратных метров. Причиной взрыва стала разгерметизация цистерны. В результате ЧП пострадали два человека.