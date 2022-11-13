В центре Стамбула прогремел взрыв

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В центре Стамбула на улице Истикляль прогремел взрыв, сообщает A Haber. По данным газеты, взрыв произошел в здании под номером 190, пострадали минимум 10 человек. Как заявил Корреспондент DHA Хасан Йылдырым в ходе прямой трансляции CNN Türk, четыре человека погибли.

Сообщается, что в результате взрыва пострадало много людей. Есть жертвы и раненые. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район, — пишет A Haber.

Информацию о гибели людей подтвердил губернатор Стамбула Али Ерликая, но точное число жертв не назвал. В настоящее время причины взрыва и иные детали произошедшего неизвестны. К центру Стамбула уже выехали десятки машин скорой помощи.

Улица Истикляль выходит к площади Таксим, которая является одним из самых популярных среди туристов мест в городе. На ней также расположено российское консульство в Стамбуле.