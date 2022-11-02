Два человека погибли при взрыве битума на предприятии в Краснодарском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В северной промзоне города Армавира Краснодарского края произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади два квадратных метра, сообщили ТАСС в экстренных службах региона. В результате погибли два сотрудника ООО «Армбитум», которому принадлежали емкости.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, возгорание, согласно предварительным данным, произошло во время ремонтных работ. По факту инцидента организована доследственная проверка, на месте работают следователь территориального следственного отдела и следователь-криминалист СК РФ, на предприятии изымается необходимая документация.

По предварительным данным, сегодня утром на территории одного из предприятий города Армавира произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. <...> В результате произошедшего погибли 29-летний и 44-летний сотрудники предприятия, — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее в Пензе был задержан директор АО «Энергоснабжающее предприятие», где в результате взрыва резервуара с битумом погибли два человека и пострадали ещё восемь. Взрыв на пензенском предприятии произошёл 9 марта во время перекачки битума из резервуара в автоцистерны. Погибли два работника 48 и 60 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшие смерть двух и более лиц).