Газовоз взорвался на АЗС в Свердловской области

Фото: скриншот с видео/соцсети

Цистерна с газом взорвалась на заправке в городе Талица под Свердловском, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МЧС. Уточняется, что возгорание произошло по причине разгерметизации. Пожар охватил площадь в 70 квадратных метров. На месте работают пожарные в составе 13 человек. Они используют четыре единицы специальной техники.

На территории газовой заправки произошла разгерметизация цистерны с газом с последующим возгоранием. Площадь пожара — 70 квадратных метров. Огнеборцами принимаются все силы для ликвидации возгорания, — сказано в сообщении.

В агентстве уточнили, что при пожаре на АЗС пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в жилом пятиэтажном доме в поселке Невская Дубровка, который находится во Всеволожском районе Ленинградской области, вспыхнул сильный пожар. Очевидцы рассказали, что они услышали громкий хлопок, после чего одну из квартир охватило пламя. По предварительным данным, к возгоранию привел взрыв бытового газа.