Опубликовано фото женщины, которая может быть причастна к взрыву в Стамбуле OdaTv опубликовал фото женщины, которая может быть причастна к взрыву в Стамбуле

Фото: twitter.com/esrbillgic/Global Look Press

Турецкий портал OdaTv опубликовал фотографию женщины, которая может быть причастна ко взрыву на улице Истикляль в Стамбуле, в результате которого погибло как минимум шесть человек и 53 пострадали. По данным портала, женщина оставила на улице пакет со взрывчаткой.

Согласно первоначальной информации, полученной OdaТv из источников службы безопасности, взрыв произошел из-за оставленного на месте происшествия пакета с бомбой. Было установлено, что посылку положила женщина ростом 1,65 м, — говорится в публикации.

Также портал отмечает, что после взрыва на улице Истикляль был обнаружен еще один подозрительный сверток. Он был обезврежен.

Ранее СМИ сообщали, что следователи рассматривают теракт в качестве одной из версий случившегося. В Сети ранее появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.

Также стало известно, что девушка из России вместе со своей мамой оказались на улице Истикляль в момент взрыва. На снятом ею видео видно, как люди в панике прячутся в ближайших зданиях. По словам девушки, она услышала, как «что-то рвануло», после чего люди «ломанулись» в магазины.