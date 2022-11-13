Потерявшая управление Tesla сбила насмерть двух человек в КНР

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Двое человек погибли и трое получили травмы в результате ДТП с автомобилем Tesla, произошедшем в Чаочжоу, провинции Гуандун в Южном Китае, сообщает Global Times. По информации газеты, авария произошла из-за сбоя в программном обеспечении автомобиля: машина разогналась до максимальной скорости и стала неуправляемой. Полиция начала проверку инцидента.

По данным издания, авария произошла после того, как водитель по имени Чжан парковал Tesla модели Model-Y. Затем он резко потерял управление, машина пролетела несколько километров на высокой скорости, а позже врезалась в двух мотоциклистов и велосипедистов. Водитель несколько раз пытался остановить машину, нажав на стоп-сигнал, но это не помогло.

В местной ГИБДД исключили возможность того, что водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В компании Tesla пообещали провести проверку инцидента, а также оказать необходимую помощь семьям пострадавших.

Ранее стало известно, что в Кузбассе на трассе в пригороде Белова произошла авария с участием автобуса и автомобиля Chery. По данным ГИБДД, в ДТП погибли два человека, еще семь пострадали. Легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, передает канал.