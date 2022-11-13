Два человека погибли в результате аварии в Кузбассе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кузбассе на трассе в пригороде Белова произошла авария с участием автобуса и автомобиля Chery, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, в ДТП погибли два человека, еще семь пострадали. Легковая машина выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, передает канал.

В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены еще два пассажира: 40-летний мужчина и 41-летняя женщина, — сообщили в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что среди пострадавших пятеро — пассажиры автобуса, среди них трое подростков и две женщины.

Ранее в Искитимском районе Новосибирской области 34-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser вылетела на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом и ВАЗом. В ДТП скончалась пассажирка японского авто, а водитель ВАЗ был доставлен в больницу с травмами. Авария произошла, так как водитель Toyota выехала на встречную полосу на участке дороги, где запрещен обгон, и в результате маневра столкнулась с грузовиком.