Водитель Land Cruiser устроила смертельное ДТП в Новосибирской области

Фото: vk.com/nsogibdd

В Искитимском районе Новосибирской области 34-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями КамАЗ и ВАЗ, сообщается в группе «Госавтоинспекция Новосибирской области» во «ВКонтакте». В результате ДТП скончалась пассажирка японского авто, а водитель ВАЗ доставлен в больницу с травмами.

Отмечается, что водитель Land Toyota выехала на встречную полосу на участке дороги, где запрещен обгон, и в результате маневра столкнулась с грузовиком. Японский внедорожник ударился в ВАЗ, за рулем которого находилась 47-летняя женщина.

В результате происшествия пассажирка автомобиля Toyota (женщина, на 50–55 лет, личность устанавливается) получила травмы, несовместимые с жизнью, водитель автомобиля ВАЗ доставлена в больницу, диагноз уточняется, — говорится в публикации.

Причины ДТП устанавливаются, на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Ранее департамент транспорта Москвы опубликовал видео смертельного ДТП с участием такси и грузовика. Наезд самосвала на легковую машину произошел на улице 1905 года рядом со станцией метро. Убегающий из машины виновник аварии также попал на видео. Впоследствии сообщалось, что за рулем машины был 27-летний гражданин Белоруссии, а за его грузовиком числится свыше 100 штрафов, также автомобиль является участником еще трех аварий.