Момент взрыва в Стамбуле попал на видео

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В Сети появились кадры, предположительно, момента взрыва в центре турецкого Стамбула. По словам очевидцев, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Официального подтверждения этой информации нет.

На этих кадрах видно, что в момент ЧП на улице Истикляль находилось много людей. Туристы и местные жители начали убегать после того, как услышали взрыв.

Также в Сети опубликовали видео с другого ракурса, однако, по данным некоторых СМИ, оно могло быть сделано в 2016 году. На этих кадрах заметно меньше людей.

СМИ сообщают о минимум 11 пострадавших в результате инцидента. По неподтвержденным данным, четыре или пять человек стали жертвами взрыва.

На месте ЧП работают оперативные службы. Очевидец уточнил, что к месту стягиваются пожарные, БТР и другая техника, а также десятки машин скорой помощи.

О взрыве на туристической улице Истикляль стало известно 13 ноября. К настоящему моменту причины взрыва и другие детали произошедшего неизвестны.