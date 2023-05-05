США порадуют поляков вертолетами Apache Минобороны Польши: США предоставят Варшаве боевые вертолеты Apache

Фото: Общественное достояние/U.S. Army/wikimedia.org

AH-64D Apache

США предоставят Польше боевые вертолеты Apache, они будут размещены на востоке республики, сообщил вице-премьер, министр обороны страны Мариуш Блащак после встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне. По словам политика, через несколько недель польские пилоты и техники приступят к прохождению инструктажа, после чего Варшава получит летательные аппараты, передает РИА Новости. Блащак пояснил, что речь идет о восьми единицах.

Мы получили уверения в том, что армия США предоставит нам Apache. Предоставит из собственных запасов еще до подписания контракта по вопросу их покупки для нужд Войска польского. <...> Они попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, — сказал польский министр.

Ранее финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что США и их партнер в НАТО Финляндия в настоящее время обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран. По информации издания, в случае реализации соглашения Вашингтон сможет использовать финскую территорию и военные базы для хранения своей военной техники и проведения учений.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США передали Украине почти все вооружение, запрошенное для проведения контрнаступления, при этом поставки продолжаются. Он подчеркнул, что новый пакет помощи будет предоставлен в ближайшее время.