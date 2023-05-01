Кирби заявил, что США передали Киеву почти все необходимое для наступления

Фото: Capt. Angelo Mejia/Global Look Press

США передали Украине почти все вооружение, запрошенное для проведения контрнаступательной операции. При этом поставки продолжатся, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что новый пакет помощи будет предоставлен в ближайшее время, передает РИА Новости.

Исходя из наших переговоров с украинцами о том, что им необходимо для планируемого ими на весну наступления, мы передали почти все, что было в том списке. Мы завершили почти 100% того, что они запросили. <...> Вы увидите новые пакеты помощи от нас очень-очень скоро, — заявил Кирби.

Он подчеркнул, что помощь Киеву будет включать в себя как вооружения, так и обучение украинских военных. По его словам, эти аспекты нужно комбинировать, чтобы ВСУ не только получили достаточное количество военной техники, но и умели с ней должным образом обращаться.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что ВСУ «выходят на финишную прямую» в подготовке к контрнаступлению. По его словам, Киев сделал все возможное для успеха на фронте.

В случае провала украинского контрнаступления ВС России начнут операцию на южном направлении, говорится в докладе Американского Института изучения войны (ISW). Аналитики Райли Бейли и Катерина Степаненко высказали мнение, что целями российской армии могут стать районы Херсонской и Запорожской областей, остающиеся под контролем Киева.