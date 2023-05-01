СМИ узнали о планах Финляндии открыть военную базу США HS: Вашингтон и Хельсинки обсудили открытие военных баз США в Финляндии

Фото: Antti Hämäläinen / www.imago-images.de / Global Look Press

США и Финляндия в настоящее время обсуждают соглашение об оборонном сотрудничестве двух стран. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat. По информации издания, в случае реализации соглашения Вашингтон сможет использовать финскую территорию и военные базы для хранения своей военной техники и проведения учений.

Сообщается, что один из раундов переговоров состоялся на минувшей неделе в Хельсинки. Как рассказал заместитель начальника политического отдела МИД Финляндии Микаэль Антелл, стороны рассмотрели текст соглашения «в положительном и направленном на поиск решения духе союзников».

Также дипломат добавил, что обсуждаемое соглашение призвано укрепить возможности сдерживания и обороны Финляндии благодаря присутствию американских вооруженных сил и возможному развертыванию оборонной техники. В целом соглашение позволит ВС США «входить в страну, оставаться на ее территории, хранить материалы и совершать инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных конгрессом».

При этом никаких конкретных деталей будущего документа озвучено не было. По сведениям издания, о ядерном оружии речи не идет. Финляндия ранее уже заключала несколько соглашений о сотрудничестве в разных сферах, однако новый договор «позволит обеспечить максимальную безопасность страны».

Как отмечает финская газета, США ранее заключили подобные соглашения с другими странами НАТО и ведут переговоры со Швецией, которая также желает вступить в Альянс.

Ранее сотрудники посольства РФ в Хельсинки рассказали, что база некогда тесного и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества между Россией и Финляндией практически полностью разрушена усилиями финской стороны. По словам дипломатов, «новые политические реалии» в отношениях двух стран наступили после вступления Финляндии в НАТО. В посольстве уточнили, что торгово-экономические связи были сведены к минимуму еще в 2022 году.