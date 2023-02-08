США обрадовали Польшу обещанием передать 500 зарядных модулей HIMARS

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак выразил радость по поводу решения США о передаче Варшаве 506 зарядных модулей ракетных комплексов HIMARS, сообщает РИА Новости. Один такой модуль способен нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.

Я очень рад решению властей США. В связи с этим в Польшу попадет почти 500, а если считать те, которые будут поставлены в этом году, а заказаны были в 2019 году, то мы будем иметь 506 зарядных модулей HIMARS, — цитирует агентство Блащака.

Он отметил, что модули начнут поступать в Польшу уже в этом году. Большинство из них будет смонтировано на грузовиках польского производства.

Кроме того, Блащак сообщил, что Варшава получит 20 пусковых установок HIMARS, которые заказала у Вашингтона четыре года назад, а также большое количество боеприпасов для них.

Ранее в США посмеялись над идеей президента Польши Анджея Дуды о помощи американских и польских военных Украине в захвате Крыма. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал это предложение безумием и предположил, что польский лидер «употребляет что-то галлюциногенное».