СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области Украины

Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation/Global Look Press

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, об этом сообщил 24-й канал. Подробности происшествия не уточняются. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Хмельницкой области слышали взрывы, — говорится в сообщении телеканала.

RT со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах во Львове. Подробностей также не приводится.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Одессе. Кроме того, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Также СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге. О пострадавших и разрушениях данных нет. Перед этим о взрывах в Кривом Роге говорилось в ночь на 14 сентября. Тогда же отмечалось, что они зафиксированы на окраинах города. При этом согласно данным онлайн-карты, предоставленным Министерством цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлялась в нескольких областях страны.

Днем 18 сентября воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины: Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Воздушные силы предупредили граждан об угрозе применения баллистического оружия.