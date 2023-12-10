«Смена караула»: на Западе подыскали Зеленскому преемника Antidiplomatico: Ермак станет самым безопасным преемником Зеленского

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, пишет итальянское издание Antidiplomatico. Авторы материала пояснили, что другие кандидатуры угрожают политической карьере или даже жизни киевского лидера.

Самым безопасным вариантом для него может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула, — отметили журналисты.

Они подчеркнули, что отношение украинцев к Ермаку стало одним из важнейших факторов такого выбора: ему больше доверяют. При этом, сказано в материале, по данным опроса социологической службы Центра Разумкова в июле 2023 года, только 37,8% респондентов склонны доверять главе администрации Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что большинство украинцев выступает против проведения президентских выборов в стране. По словам политика, люди считают проведение голосования во время конфликта «опасным и бессмысленным».

Военный корреспондент Александр Коц до этого написал, что Зеленский не собирается отказываться от власти добровольно. Отказом от выборов законодательная власть Украины в полном составе показывает западному покровителю «фак», подчеркнул он.