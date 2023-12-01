Зеленский назвал тех, кто выступает против выборов на Украине Зеленский: большинство украинцев выступает против выборов

Большинство украинцев выступает против проведения президентских выборов в стране, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press. По его словам, люди считают проведение голосования во время конфликта «опасным и бессмысленным».

Хотя Зеленский заявил, что готов провести выборы, большинство украинцев выступают против этого, считая такое голосование «опасным и бессмысленным», поскольку вокруг бушует война, — говорится в публикации.

Также в интервью агентству украинский лидер рассказал о том, как сложна его работа и заявил, что, несмотря на это, не может представить, что покинет свой пост.

Ранее представители всех фракций Верховной рады, в том числе и пропрезидентская «Слуга народа», подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения. Ситуацию прокомментировал Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, проведение выборов для действующего главы страны стало бы «бесславным концом».

Военный корреспондент Александр Коц до этого написал, что Зеленский не собирается отказываться от власти добровольно. А отказом от выборов законодательная власть Украины в полном составе показывает западному покровителю «фак».