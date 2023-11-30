«Маски сброшены»: Медведев об отмене выборов президента на Украине Медведев раскритиковал отмену президентских выборов на Украине

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram раскритиковал отмену президентских выборов на Украине. Он подчеркнул, что тем самым киевские власти решил воевать до «последнего украинца». Медведев добавил, что само проведение выборов для действующего главы страны Владимира Зеленского стало бы «бесславным концом».

Вот и все. Маски окончательно сброшены<...> выборы для них — бесславный конец, поскольку: вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального «контрнаступа» с большим количеством жертв; вскроются новые случаи запредельного воровства на крови; иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично. Отсюда истерика кокаинового клоуна с целью отказа от избрания президента пока еще существующей страны 404, — написал он.

Военный корреспондент Александр Коц до этого написал, что Зеленский не собирается отказываться от власти добровольно. Таким образом он прокомментировал заявление Верховной рады о том, что там считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до отмены военного положения, добавив, что Западу это не понравится.

Коц напомнил, что представители всех фракций Верховной рады, включая пропрезидентскую «Слуга народа», подписали заявление о том, что считают невозможным проведение в стране ни парламентских, ни президентских выборов до окончания боевых действий и в течение полугода после отмены военного положения. Таким образом, по его мнению, законодательная власть Украины в полном составе показывает западному покровителю «фак».