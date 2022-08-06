Скончался замглавы ВГА Новой Каховки Виталий Гур Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев подтвердил гибель Виталия Гура

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Виталий Гур

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Виталий Гур скончался в результате покушения, сообщил глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев, передает РИА Новости. Он добавил, что Гур был жив в госпитале, однако врачи не смогли его спасти.

Он погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь, — поделился Леонтьев.

Согласно его словам, в последние месяцы Гур активно занимался восстановлением района после ракетных ударов. Также Леонтьев отметил, что у погибшего остались жена и дети, им собеседник выразил свои соболезнования.

Утром 6 августа на Гура напали неизвестные около дома и расстреляли из пистолета. Отмечается, что он был госпитализирован в одну из крымских больниц и находился в тяжелом состоянии.

Сообщения о его смерти поначалу опровергал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он заявлял, что Гур после покушения находится в реанимации.