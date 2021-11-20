СК Белоруссии насчитал 109 потерпевших от действий польских силовиков

Следственный комитет Белоруссии установил 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе республики с Польшей 16 ноября, сообщил начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Игорь Черняк, передаёт «БелТА». Среди них 22 женщины, 15 детей, 10 из которых малолетние. Ранее Белоруссия обвинила Польшу в применении пестицидов против беженцев.

Следователи уже четвёртые сутки проводят работу по документированию обстоятельств антигуманного поведения польской стороной в результате применения водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ в отношении беженцев, желающих получить убежище в ЕС. На сегодняшний день установлены 109 пострадавших лиц. Среди них 22 женщины, 15 детей, из них 10 малолетних, — передаёт агентство слова Черняка.

Он отметил, что все потерпевшие допрошены, назначены судебно-медицинские экспертизы. Среди характерных травм, он назвал жжение в глазах, боль в горле, грудной клетке, головокружение, тошнота. Начальник отдела отметил, что, скорее всего, это результат отравления химикатами.

Ранее генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что польские силовики пытали мирных беженцев, а также применяли против них ослепляющее зрение освещение и ядовитые вещества.

Накануне президент республики Александр Лукашенко допустил, что белорусские военные могли помочь некоторым мигрантам из тех, что находились на границе страны, попасть в Польшу. По его словам, они могли это сделать, поскольку у военных «есть сердце», отметил он в интервью BBC.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.