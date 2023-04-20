Шведская полиция нагрянула к разработчикам популярного в России VPN-сервиса В Швеции полиция пришла с обысками в офис сервиса Mullvad VPN

Фото: Claudio Bresciani / Tt/Global Look Press

В шведском Гетеборге полиция пришла с обысками в офис компании Mullvad VPN, об этом сообщает пресс-служба сервиса. По словам представителей компании, полицейские требовали от них предоставить данные клиентов, однако они в ответ заявили, что не хранят персональную информацию пользователей. После этого сотрудники правоохранительных органов покинули офис, ничего не изъяв из него.

Не менее шести полицейских из департамента национальных операций шведской полиции посетили офис Mullvad VPN в Гетеборге с ордером на обыск. Они намеревались захватить компьютеры с данными клиентов. <...> Мы утверждали, что у них не было причин ожидать найти то, что они искали, и, следовательно, любые конфискации были бы незаконными. Продемонстрировав, что именно так работает наш сервис, и посоветовавшись с прокуратурой, они ушли, ничего не взяв, — говорится в сообщении Mullvad PPN.

Представители компании также подчеркнули, что за 14 лет существования VPN-сервиса полиция нагрянула к ним в офис впервые.

Ранее сообщалось, что в Томске местного жителя приговорили к трем годам ограничения свободы за использование защищенного мессенджера Vipole. В суде приложение определили как вредоносную компьютерную программу, которая нейтрализует возможность определить пользователя через интернет.

Опрошенные журналистами эксперты, в свою очередь, заявили, что опасность VPN-сервисов, которые позволяют посещать заблокированные сайты, сильно преувеличена. По их словам, с учетом большого количества пользователей этих сервисов у возможных злоумышленников, которые якобы крадут данные, просто не хватит возможностей для анализа и обработки информации.