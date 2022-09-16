Шольц намекнул на пересмотр границ с Польшей после требований о репарациях

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц после требования Польши о репарациях намекнул на пересмотр границ между двумя странами, пишет польский портал Niezalezna.pl. Канцлер отметил, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения грани

Глядя на экс-премьера Польши Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные Германией в 1969 — 1974 годах о том, что граница между Германией и Польшей установлена​​ навсегда после сотен лет истории, — заявил канцлер.

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Кроме того, была принята поправка к документу, гласящая, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации». Авторы поправки отмечают, что данные потери требуют подсчета и оценки, что станет основой для принятия соответствующих мер в отношении РФ.

В то же время глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что признает нереальность получения репараций от России за события Второй мировой войны. Политик отметил, что будет рад, когда Россия станет частью цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила.