В Польше признали нереальность получения репараций от России В Польше признали нереальность получения компенсации от России за Вторую мировую

Фото: pixabay.com

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что признает нереальность получения репараций от России за события Второй мировой войны. Политик отметил, что будет рад, когда Россия станет частью цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В то же время он добавил, что вопрос получения компенсации от Берлина является трудным, но реальным, пишет РИА Новости.

Вопрос репараций можно будет поставить как реальный. В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, — нет, — заключил Качиньский.

Он при этом отметил, что власти страны не будут отказываться от притязаний на получение репараций. Для этого, по мнению политика, следует действовать с осторожностью.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет ранее назвал «бредом сумасшедших» требования Украины к России о выплате репараций за СВО. Речь идет о заявлении главы украинского Минюста Дениса Малюськи о том, что Киев намерен добиться от России $300 млрд «репараций».

Депутат уверен, что чем быстрее падет преступный киевский режим, тем быстрее Украина вернется к нормальной жизни. А гарантировать развитие и процветание страны может только Россия, уверен Шеремет.