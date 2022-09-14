Польский сейм официально потребовал военные репарации от Германии Польский сейм принял официальную резолюцию с требованием военных репараций от Германии

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Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство парламентариев. Об этом сообщает РИА Новости.

За резолюцию высказались 418 депутатов, четверо были против, еще 15 воздержались от голосования. Документ составлен представителями правящей партии страны «Право и справедливость», В нем указано, что Польская республика никогда не получала никаких компенсаций «за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством». Также там подчеркивается, что Польша никогда не отказывалась от претензий к ФРГ.

Утверждение о том, что эти претензии были отозваны или перестали быть актуальными за давностью лет, не имеет никаких оснований, ни моральных, ни юридических, — сказано в резолюции.

Кроме того, на основании резолюций, составленных другими партиями, была принята поправка к документу, гласящая, что Польша «никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации». авторы поправки отмечают, что данные потери требуют подсчета и оценки, что станет основой для принятия соответствующих мер в отношении РФ.

Власти Польши 1 сентября представили экспертный доклад, состоящий из трех томов, в котором говорится о понесенных страной потерях в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. По подсчетам экспертов, сумма потерь составляет 6 220 609 000 000 злотых, или порядка $1,3–1,5 трлн, в зависимости от курса.

При этом власти ФРГ считают вопрос о репарациях закрытым. По их словам, оснований для компенсаций нет, так как Польша сама отказалась от них в 1953 году.