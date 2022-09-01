Польша намерена потребовать от Германии репарации за Вторую мировую Требуемая сумма репараций составила более 850 млрд долларов

Фото: Karol Kozlowski/Global Look Press

Забор и сторожевые башни, окружающие жилые здания в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о намерении потребовать репарации от Германии за убытки, которые страна понесла во время Второй мировой войны, сообщает польское издание Rzeczpospolita. Согласно оценке польской группы по репарациям, итоговая сумма репараций должна составить более 850 млрд долларов.

[За время Второй мировой войны] Страна потеряла 5,2 млн человек, понесла материальные убытки в 797,4 млн злотых ($186, 6 млн), культурных ценностей — 19,3 млн злотых (более $4 млн), банковских потерь — 89,3 млн злотых ($18,9 млн), — говорится в тексте издания.

По словам Качиньского, соответствующее решение было принято, поскольку сообщить о нём — «обязанность Польши».

При этом отмечается, что итоговая сумма всех убытков превышает 6 триллионов злотых, однако требуемая от Германии сумма — $850 млрд — значительно меньше.

Ранее сообщалось, что глава Польши Анджей Дуда, министр обороны страны Мариуш Блащак и премьер-министр Матеуш Моравецкий ведут разговоры о необходимости Германии снова платить репарации. Политики считают, что страна до сих пор не вернула Польше долг за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны.