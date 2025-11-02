Серьезный пожар начался в школе после прозвучавшего у кабинета химии взрыва Взрыв прогремел в средней школе города Гестахт на севере Германии

Взрыв раздался в средней школе города Гестахт неподалеку от Гамбурга на севере Германии, сообщает портал t-online со ссылкой на представителя пожарной службы. По его информации, после этого начался пожар. Предположительно, загорелся корпус с кабинетами химии и физики.

По словам очевидцев, на месте ЧП наблюдается сильное задымление. К школе оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе 140 пожарных. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Точную причину взрыва предстоит установить правоохранителям.

Ранее мощный взрыв прогремел в одном из магазинов популярной сети Waldo’s в мексиканском городе Эрмосильо, после этого здание загорелось. Предварительно, погибли 22 человека, включая четверых детей, еще 12 пострадали. Министерство общественной безопасности штата уточнило, что произошедшее не было терактом.

До этого на промышленном предприятии в иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали девять человек. Инцидент случился на заводе по заправке сжиженного газа. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация, еще семь человек получили необходимое амбулаторное лечение.