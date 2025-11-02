Мощный взрыв в магазине популярной сети унес жизни более 20 человек

Мощный взрыв прогремел в одном из магазинов популярной сети Waldo’s в мексиканском городе Эрмосильо, сообщает газета Universal. По ее информации, после этого здание загорелось. Предварительно, погибли 22 человека, включая четверых детей, еще 12 пострадали.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб города. Правоохранители допустили, что взрыв мог произойти из-за машины, которая была припаркована у магазина, однако точная причина происшествия пока остается неизвестной.

Через несколько часов после произошедшего Министерство общественной безопасности штата заявило, что взрыв не был терактом. Пожар удалось локализовать после нескольких часов работы. Расследование продолжается, среди рассматриваемых версий — утечка газа или скопление топлива.

