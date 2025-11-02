Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 07:22

Мощный взрыв в магазине популярной сети унес жизни более 20 человек

В Мексике 22 человека погибли в результате взрыва в магазине сети Waldo's

Фото: Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мощный взрыв прогремел в одном из магазинов популярной сети Waldo’s в мексиканском городе Эрмосильо, сообщает газета Universal. По ее информации, после этого здание загорелось. Предварительно, погибли 22 человека, включая четверых детей, еще 12 пострадали.

На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб города. Правоохранители допустили, что взрыв мог произойти из-за машины, которая была припаркована у магазина, однако точная причина происшествия пока остается неизвестной.

Через несколько часов после произошедшего Министерство общественной безопасности штата заявило, что взрыв не был терактом. Пожар удалось локализовать после нескольких часов работы. Расследование продолжается, среди рассматриваемых версий — утечка газа или скопление топлива.

Ранее на промышленном предприятии в иранском городе Шираз произошел взрыв газового баллона, в результате которого пострадали девять человек. Инцидент случился на заводе по заправке сжиженного газа, где внезапный взрыв спровоцировал масштабное возгорание.

Мексика
взрывы
пожары
происшествия
