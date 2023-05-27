Санду: в Молдавии нет достаточной поддержки идеи об объединении с Румынией

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью французскому телеканалу Geopolitique, что в стране нет достаточной поддержки идеи об объединении с Румынией. При этом власти страны больше ориентированы на интеграцию в Евросоюз и будут добиваться решений, связанных с этими целями.

Поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно. Есть поддержка интеграции в ЕС, и это то, к чему мы стремимся, — заявила Санду.

Ранее депутаты парламента Молдавии приняли закон о переименовании молдавского языка в румынский. За принятие документа проголосовали 58 депутатов из 101 — фракция правящей партии «Действие и солидарность». Оппозиционный блок социалистов и коммунистов выступил против. Следом Майя Санду подписала закон.

В 2022 году представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что в администрации президента РФ не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО. Но он признал, что власти России наслышаны об интенциях альянса в отношении Кишенева.