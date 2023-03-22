Санду признала румынский язык государственным в Молдавии

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Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, по которому государственным языком республики становится румынский. Глава страны добавила, что жители Молдавии говорят на одном из официальных языков Евросоюза.

Сегодня я подписала закон, подтверждающий историческую и непреложную истину: государственным языком Молдавии является румынский, — написала Санду в соцсетях.

16 марта парламент Молдавии во втором чтении проголосовал за переименование государственного языка из молдавского в румынский. Депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами. При этом оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде.

В начале марта оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну законодательного органа. Депутаты протестовали против переименования государственного языка из молдавского в румынский. Депутаты выстроились перед трибуной с плакатами, на которых были указаны требования провести референдум, отправить власти в отставку, перестать «издеваться над конcтитуцией».