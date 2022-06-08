В Кремле оценили возможность «поглощения» Молдавии Румынией Песков: у властей нет детальной информации о «поглощении» Молдавии Румынией

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В Кремле не обладают детальной информацией о якобы имеющихся у Молдавии планах по присоединению к Румынии и НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Молдавии все же есть определенные силы, которые являются сторонниками поглощения страны Румынией.

Я бы не сказал, что мы обладаем какой-то информацией детальной на этот счет. С другой стороны, <...> такие силы в Молдавии действительно есть. Нам об этом известно, — сказал Песков.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил Запад в дестабилизации, призванной оправдать военное и политическое присоединение Молдавии к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО. По его словам, нынешняя глава страны Майя Санду «и ее внешние хозяева» готовят военное и политическое присоединение страны к Румынии «по украинскому сценарию» и с отказом от нейтралитета.