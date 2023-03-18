«Готовят объединение с Румынией»: Молдавия отказалась от родного языка Язык, который называют молдавским, может сохраниться только в Приднестровье и Гагаузии

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Молдавского языка больше не существует, так решили депутаты парламента Молдавии, которые приняли во втором, окончательном чтении законопроект о переименовании молдавского языка в румынский. За него проголосовали 58 депутатов из 101 — то есть почти вся фракция правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Оппозиционный блок социалистов и коммунистов выступил против. Расколет ли этот закон страну? И что дальше? Об этом — в материале NEWS.ru.

Молдавия осталась без молдавского языка

Конституционный суд Республики Молдова (РМ) ещё в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в стране является румынский. Но такая мера противоречила самой конституции, поскольку в ней записано, что государственным языком следует считать молдавский. При президентах Николае Тимофти (срок полномочий с 2012 по 2016 год) и Игоре Додоне (2016–2020 годы) вопрос решения не находил. Майя Санду, победив на выборах в декабре 2020 года, довольно быстро приступила к ликвидации этого противоречия в пользу румынского языка. Более того, она не скрывала, что Молдавия может быть со временем присоединена к Румынии.

Фракция коммунистов и социалистов (БКС) 16 марта начала бойкотировать заседания парламента Молдавии в знак протеста против принятия законопроекта о языке. Депутаты БКС принесли в зал лозунги: «Конституция Республики Молдова: Молдова, молдаване, молдавский!», «Народ свободен. PAS — тиран!», «Ион Друцэ: молдавский язык — это мать. Румынский язык — это дочь». В пятницу, 17 марта, фракция БКС продолжила бойкот.

Лидер коммунистов, экс-президент страны Владимир Воронин заявил, что будет бойкотировать заседания парламента до тех пор, пока Конституционный суд не выскажется относительно конституционности принятия закона о замене языка. Очевидно, его примеру последуют и другие соратники по фракции.

«Молдавский язык от румынского не отличается, но вопрос замены госязыка — это дело принципа, — заявил в беседе с NEWS.ru экс-депутат парламента, политолог Николай Паскару. — У нас есть своя страна, есть своя история. Нашей государственности более 700 лет, а румынской — около 150 лет. Но нынешние власти Молдовы пытаются создать основание для идеологических изменений — если они сейчас вводят понятия в нашу жизнь румынского языка, то позже скажут, что нет молдавского этноса. Они готовят почву к объединению».

Параллельно PAS решает задачу по отвлечению своих граждан от тяжёлой социально-экономической ситуации в стране, убеждён Паскару. В Молдавии сохраняется самая высокая годовая инфляция в Европе — почти 35%. И цены на энергоносители здесь тоже самые высокие на континенте.

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Люди привыкнут, считают эксперты

Бухарест приветствовал принятие молдавского закона «О выполнении некоторых решений Конституционного суда». МИД Румынии считает, что этот шаг только укрепил отношения между Бухарестом и Кишинёвом.

«Принятие закона имеет глубокое символическое значение, поскольку он восстанавливает научную истину в отношении названия официального языка Республики Молдова и подтверждает статус румынского языка как официального языка РМ. Он также подтверждает общность языка, истории и культуры между Румынией и Республикой Молдова. Принятие закона демонстрирует зрелость общества в Республике Молдова и его приверженность ценностям, на которых основан Европейский союз», — говорится в заявлении МИД Румынии.

Молдавское общество готово к таким изменениям. В молдавских школах с 1992 года идёт обучение именно на румынском языке, в русских школах дети изучают не молдавский, а румынский язык — так официально называется этот предмет, рассказал NEWS.ru директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский.

«Общество уже приняло такое название языка за последние 20 лет, а сейчас закон переводит ситуацию из де-факто в де-юре. Протесты были, но к зданию Конституционного суда на самый первый протест пришло около 80 человек — на самом деле это уже не проблема для молдавского общества», — убеждён Андриевский.

Он привёл пример с переходом молдавского языка с кириллицы на латиницу, произошедшем более 30 лет назад. Тогда тоже некоторые люди выступали против, но в итоге все смирились и привыкли к латинице. Так произойдёт и с названием языка, полагает собеседник NEWS.ru.

Румынский язык провоцирует сепаратизм?

Вопрос о языке расколол молдавское общество, утверждают эксперты. Но произошло это ещё в августе 1991 года, когда была принята декларация о независимости республики. В ней официальным языком был назван румынский на основе латинской графики.

«Но затем были переписи населения, многочисленные соцопросы, в ходе которых большинство граждан страны назвали себя молдаванами, говорящими именно на молдавском языке, — продолжает Николай Паскару. — Группа унионистов уже в начале 1990-х годов была во власти, и она доказывала, что мы говорим на румынском языке, и вообще должны присоединиться к Румынии. Но даже в исторических документах говорится о существовании молдавского языка. Думаю, следующая власть вернёт нам его».

Несмотря на запись в Декларации о независимости о румынском языке в Молдавии, с 1994 года в конституции страны существует статья, закрепляющая статус государственного за молдавским языком. Это было сделано в качестве компромисса для Приднестровья и Гагаузии, в которых любая попытка Кишинёва приблизиться к Румынии всегда порождала новые волны сепаратистских настроений.

Но сейчас большинство граждан Молдавии своим родным языком считают румынский, что продемонстрировали парламентские выборы 2021 года, отметил в беседе с NEWS.ru Виталий Андриевский.

«Эти выборы можно назвать своеобразным референдумом по языку. Партия PAS, неофициальным лидером которой является президент Майя Санду, не скрывала, что она будет добиваться провозглашения румынского языка в качестве государственного. За партию тогда проголосовало почти 53% избирателей, и среди них были не только молдаване, но и гагаузы, русские, украинцы, болгары. Никаких политических последствий узаконивание румынского языка в качестве государственного иметь не будет», — считает кишинёвский эксперт.

Молдавский язык спасётся на левом берегу Днестра

Что касается реакции Приднестровья и Гагаузии на принятый закон, заключает политолог Андриевский, то она зависит в том числе от Москвы, которая пока не проявляет интереса к языковому вопросу в Молдавии. Он отметил, у немалого числа жителей Приднестровья уже есть румынские паспорта, товары с левого берега Днестра продаются в Евросоюзе в гораздо больших объёмах, чем в России. Всё это, по его мнению, говорит об интересе людей к Румынии как части Евросоюза.

При этом председатель Союза молдаван Приднестровья Сергей Санду утверждает, что в Приднестровье не одобрили узаконивание румынского языка.

«Мы — молдаване и будем всегда стремиться к тому, чтобы язык у нас здесь, в Приднестровье сохранялся веками. Как пошел с 1359 года от Богдана Первого (первого правителя независимого Молдавского государства. — NEWS.ru), по сегодняшний день этот язык живет и процветает», — подчеркнул Санду.

Эксперты считают, что исчезновение молдавского языка из законодательства РМ постепенно может привести к потере самосознания молдаван. В любом случае Молдавия становится страной, в которой коренное население говорит на языке соседнего народа.

Согласно законодательству Приднестровской Молдавской Республики, одним из её официальных языков остаётся молдавский. Этим обстоятельством здесь даже гордятся, подчёркивая, что именно приднестровцы сохранят молдавский язык для мира, если Кишинёв так легко отказывается от него.