В Молдавии решили поменять название государственного языка Парламент Молдавии решил переименовать молдавский язык в румынский

Фото: DUMITRU DORU/ТАСС

Парламент Молдавии

Парламент Молдавии во втором чтении проголосовал за переименование государственного языка из молдавского в румынский, передает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Игоря Гросу. Депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами. При этом оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде.

Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю! — сказал Гросу.

2 марта оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну законодательного органа. Депутаты протестовали против переименования государственного языка из молдавского в румынский. Депутаты выстроились перед трибуной с плакатами, на которых были указаны требования провести референдум, отправить власти в отставку, перестать «издеваться над конcтитуцией».

По словам Гросу, зaконопроект был одобрен в первом чтении голосами 56 депутатов. Процедура голоcования проходила под крики «Позор» и «Доcрочные выборы».

В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение, что государственным языком в стране будет румынский. Это прописано в декларации страны о независимости, но Конституция Молдавии определяет государственный язык как молдавский.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия фактически сформирована как некое второе румынское государство. По его словам, документы, которые легли в основу в ходе создания республики, говорят о том, что страна пытается сформировать «абсолютно румынскую идентичность».