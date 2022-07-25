Глава МИД Приднестровья назвал Молдавию второй Румынией

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Дом правительства в Кишинёве

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил «Известиям», что Молдавия фактически сформирована как некое второе румынское государство. По его словам, документы, которые легли в основу в ходе создания республики, говорят о том, что страна пытается сформировать «абсолютно румынскую идентичность». Дипломат отметил, что более одного миллиона молдаван, включая чиновников в правительстве, получили румынские паспорта.

На наш взгляд, Молдова вообще была создана как некое второе румынское государство. Это исходит из доктринальных документов, которые положены в основу Молдовы — это Декларация о независимости, постановление парламента, принятое в 90-м году, — рассказал Игнатьев.

Он также напомнил о том, что с 2018 году с стране официально перестали использовать молдавский язык и перешли на румынский.

Российский президент Владимир Путин создаёт новый мировой порядок, а западные страны беспомощно наблюдают за ситуацией, написало ранее немецкое издание Handelsblatt. Газета таким образом отреагировала на встречу Путина с лидерами Ирана и Турции Ибрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Автор материала указывает на то, что санкции Запада подталкивают Россию к укреплению стратегических связей с другими странами. По мнению журналистов, Запад теряет прежнее влияние в важных геополитических вопросах, а с помощью санкций он лишь «возбуждает ненависть к себе».