В Молдавии оппозиционеры заблокировали трибуну парламента

Фото: parlament.md

Оппозиция в молдавском парламенте заблокировала трибуну законодательного органа, сообщает РИА Новости. Депутаты протестуют против переименования государственного языка из молдавского в румынский.

Депутаты выстроились перед трибуной с плакатами, на которых указаны требования провести референдум, оправить власти в отставку, перестать «издеваться над конcтитуцией».

По словам спикера парламента Игоря Гросу, зaконопроект одобрен в первом чтении голосами 56 депутатов. Процедура голоcования проходила под крики «Позор» и «Доcрочные выборы».

В 2013 году Конституционный суд Молдавии принял решение, что государственным языком в стране будет румынский. Это прописано в декларации страны о независимости, но Конституция Молдавии определяет государственный язык как молдавский.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что Молдавия фактически сформирована как некое второе румынское государство. По его словам, документы, которые легли в основу в ходе создания республики, говорят о том, что страна пытается сформировать «абсолютно румынскую идентичность». Дипломат отметил, что более одного миллиона молдаван, включая чиновников в правительстве, получили румынские паспорта.