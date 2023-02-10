Игры с Молдавией: Зеленский пугает, а правительство уходит в отставку Смена правительства Молдавии происходит на фоне заявлений о «российском плане дестабилизации»

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Депутаты на заседании парламента Молдавии

Правительство Молдавии вместе с премьер-министром Натальей Гаврилицей в пятницу, 10 февраля, ушло в отставку. Это произошло после совещания премьер-министра с президентом страны Майей Санду, после чего Гаврилица заявила на брифинге, что её кабинет министров «столкнулся с энергетическим шантажом» и фактически руководил страной в условиях непрерывных кризисов.

Видимо, кризисом в Кишинёве посчитали и ситуацию, о которой на днях с трибуны Европейского совета рассказал Владимир Зеленский. Он заявил, что украинской разведке стал известен российский план о «сломе Молдовы». Его слова оперативно подтвердила Служба информации и безопасности (СИБ) этой страны.

Фото: DUMITRU DORU/ТАСС Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила об отставке

Безопасность превыше всего!

Президент Санду поблагодарила премьер-министра Гаврилицу «за огромную жертву и усилия», предложив на её место секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана. Учитывая, что правящая партия «Действие и солидарность» обладает в парламенте большинством, с кандидатурой президента проблем при голосовании не будет. Речан прежде занимал пост министра внутренних дел. Возможно, свою работу во главе правительства ему предстоит начать прежде всего с решения вопросов безопасности Молдавии, о которых так много говорилось на этой неделе, в том числе и с трибуны Евросовета.

Фото: Panoramic/Global Look Press Президент Молдавии Майя Санду

Служба информации и безопасности Молдавии распространила релиз о том, что ей тоже удалось выявить факты о «подрывной деятельности» в отношении страны. В релизе сказано, что проводятся оперативные мероприятия с целью выявления попыток дестабилизировать ситуацию в стране. Спецслужба уточнила, что узнала о подобных поползновениях не только от украинских коллег, но и благодаря «оперативной деятельности SIS».

Оппозиция восприняла эти заявления на свой счёт, предположив, что власть таким образом готовится к зачистке от политических противников. Тема «покушения на молдавскую государственность» взбудоражила политиков и общественные силы в стране.

Некоторые молдавские эксперты назвали деятельностью по дестабилизации массовые выступления оппозиции, в частности осенние протесты партии «Шор», принадлежащей миллиардеру Илону Шору. Чуть позже к акциям присоединились коммунисты. Протестующие разбивали палаточный городок в Кишинёве перед администрацией президента, требовали отставки президента Майи Санду и правительства, обвиняя их в неспособности договориться с Москвой о приемлемых ценах на газ.

Фото: Родион Прока/РИА Новости Акция протеста оппозиции в Кишиневе

По сведениям политического аналитика Андрея Андриевского, именно во время этих протестов в Молдавии готовился государственный переворот.

Разработаны были конкретные планы. Но у них не получилось. СИБ сработала хорошо, перекрыв финансовые каналы, раскрыв всю цепочку партии «Шор». Но сейчас в исполнении второй план. Попытаются ли они его довести до конца? Посмотрим, — предположил политолог на YouTube.

По словам Андриевского, в Молдавии хорошо известно, кто стоит за протестными действиями и за многочисленными анонимными Telegram-каналами, атакующими власть. Их авторы прежде ориентировались на различные оппозиционные силы, но в последнее время по большей части работают на Илона Шора и Россию. Многие хозяева каналов вообще перестали понимать, на кого работают, потому что их кураторы одной рукой за Россию, другой — за Шора.

Партия социалистов Республики Молдова, которую считают ключевым оппонентом власти, расценила заявления о «российском плане по дестабилизации» как попытку втянуть страну в «военные конфликты и геополитические игры». На взгляд социалистов, власти участвуют в столь рискованной кампании, чтобы укрепить свои позиции, запретить оппозицию, закрыть неугодные СМИ, ввести цензуру и отменить демократические выборы.

Требуем немедленного обнародования всех материалов о т. н. группах, «готовящихся к подрыву государственности и дестабилизации в республике». В случае если такие материалы не будут предоставлены, мы квалифицируем данные декларации как провокационные, призванные дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Молдове, как очередную попытку втянуть страну в военный конфликт, — говорится в обращении ПСРМ.

Депутаты-социалисты высказываются в СМИ и соцсетях, что главная цель властей — добиться роспуска парламента после запрета оппозиции или даже ареста её лидеров. После этого «режиму Санду» будет легче провести в парламент новых и ещё более послушных депутатов.

С социалистами не согласны другие молдавские оппозиционеры. Заявления Зеленского и СИБ — это политическая игра, но с большим размахом, чем утверждает «системная оппозиция», отметил в беседе с NEWS.ru лидер Русско-славянской партии Молдовы Олег Топольницкий.

Молдавское общество посредством заявлений о каком-то «российском плане», о втягивании в войну готовят к неким событиям. Людей, конечно, более всего интересует мирное небо, а не то, в какой блок войдёт страна. Они с тревогой воспринимают слова политиков, что Молдову готовят на роль Украины. И тут появились эти разговоры о «плане по дестабилизации», хотя на самом деле они несостоятельны. Важно другое — руководство Молдовы перед тем, как Зеленский сделал это заявление, встречалось в Брюсселе с высокопоставленными представителями НАТО. Эта организация всё ближе приближается к нашей стране, — напомнил собеседник интернет-издания.

Политик Топольницкий не исключает, что напугав общество «русской угрозой», молдавские власти уже скоро объявят, что спасти нас может только НАТО. Под такое словесное сопровождение могут довольно быстро в стране оказаться румынские военные подразделения и жандармерия. Они быстро найдут с молдаванами общий язык, поскольку в прямом смысле и так хорошо понимают друг друга, считает собеседник NEWS.ru.

Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель

Новое правительство «выпускания пара»

Молдавское руководство не демонстрирует успехов в экономике, но в политических интригах показывает хороший профессионализм, полагают эксперты. Согласно этой точке зрения, если «российский план по дестабилизации» должен напугать население страны, то неожиданная отставка правительства Молдавии — вселить в неё социально-экономическую надежду, убедить, что «несправившихся министров» теперь заменят на новых, более профессиональных.

По сути, игра продолжается, но уже другая, не геополитическая, — говорит Олег Топольницкий. — В обществе плохое социально-экономическое положение. Гаврилицу за это не посадят в тюрьму, а дадут другую ответственную должность. Придут такие же люди. Новая команда попросит у народа время на адаптацию, провластные пропагандисты будут на телеэкранах объяснять, что надо потерпеть, а потом всё непременно наладится! Это всё называется выпусканием пара из уставшего и обедневшего народа.

Эксперты обратили внимание, что сообщение молдавской Службы информации и безопасности о «российском плане по дестабилизации» последовало сразу после выступления на Евросовете Владимира Зеленского. Для спецслужб не характерно дополнять заявления политиков. О фактах «подрывной диверсионной деятельности» противников спецслужбы, как правило, докладывают обществу после их устранения. Если проблема не обезврежена, опасность не ликвидирована, то громкие заявления о них рассчитаны скорее на политический эффект, чем на их ликвидацию. Втягивание спецслужб в политику — сомнительная практика, хорошо знакомая молдаванам по советским временам.