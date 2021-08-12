В российском посольстве отреагировали на инцидент с затонувшей яхтой

Россияне, по предварительным данным, отсутствовали на яхте под британским флагом, которая затонула у греческого острова Милос в Эгейском море. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Греции.
Отмечается, что посольство
В четверг, 12 августа, телеканал ERT1
Ранее сообщалось, что гражданка РФ погибла в результате ДТП в городе Аланья на юге Турции. Женщину сбил мотоциклист. Водителя задержали.
Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая помощь.