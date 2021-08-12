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В российском посольстве отреагировали на инцидент с затонувшей яхтой

13:28, 12 августа 2021
В российском посольстве отреагировали на инцидент с затонувшей яхтой Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press
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Россияне, по предварительным данным, отсутствовали на яхте под британским флагом, которая затонула у греческого острова Милос в Эгейском море. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Греции.

Отмечается, что посольство оперативно связалось с Портовой службой острова Милос. Там сказали, что по предварительной информации, россиян не было на борту. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В четверг, 12 августа, телеканал ERT1 сообщил, что греческая береговая охрана спасла всех 17 пассажиров яхты. В спасательной операции были задействованы катера береговой охраны, пассажирский паром Sea Jet 2, а также корабли ВМС Греции.

Ранее сообщалось, что гражданка РФ погибла в результате ДТП в городе Аланья на юге Турции. Женщину сбил мотоциклист. Водителя задержали.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая помощь.

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