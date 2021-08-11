Россиянка погибла в ДТП на юге Турции

Гражданка РФ погибла в результате ДТП в городе Аланья на юге Турции. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Анталье.

Накануне вечером в турецких СМИ появилась информация о том, что мотоциклист, предположительно, сбил россиянку в Анталье. Водителя задержали. В генконсульстве подтвердили эти сведения.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Генконсульство находится на связи с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая помощь.

Ранее, 2 августа, в Анталье, неподалёку от турецкого курортного города Манавгат, автобус с 22 туристами из Самарской области перевернулся по дороге в аэропорт. В результате три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

Семьи самарских туристов, погибших в результате ДТП в Турции, получат от властей региона по 1 млн рублей. Губернатор региона Дмитрий Азаров подчеркнул, что помощь будет оказана и пострадавшим в аварии.