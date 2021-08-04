Родные погибших в Турции самарцев получат по 1 млн рублей

Семьи самарских туристов, погибших в результате ДТП в Турции, получат от властей региона по 1 млн рублей. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров, сообщает ТАСС.

Глава региона добавил, что помощь будет оказана и пострадавшим в аварии.

Люди, которые [находятся в состоянии] средней тяжести, получили травмы увечья, [получат] 500 тысяч рублей. 200 тысяч рублей — всем, кто даже лёгкие травмы получил, всем, кто попал в эту аварию, — цитирует его агентство.

ДТП произошло 2 августа в Анталье, неподалёку от турецкого курортного города Манавгат. Автобус с 22 туристами из Самарской области перевернулся по дороге в аэропорт. В результате три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

Ранее в Минздраве Турции сообщили, что из больниц выписали 15 пострадавших в ДТП россиян. Лечение ещё пятерых продолжается. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.