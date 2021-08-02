Российские туристы погибли в аварии в Турции

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. В результате ЧП погибли три человека, пишет газета Milliyet.
Ранения
Информацию о гибели россиян
По информации генконсульства России в Турции, тяжёлые ранения получили пять человек.
Ранее два российских туриста получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в ресторане в Абхазии. Путешественники отдыхали в заведении в Пицунде вместе с девушками. В какой-то момент один из местных жителей захотел познакомиться с россиянками и начал приставать к ним. Отдыхающие попросили местного жителя оставить их в покое и не мешать им. Тогда злоумышленник открыл стрельбу.