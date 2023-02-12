Daily Mail связала удары по Украине с просьбой Зеленского

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Британская газета Daily Mail назвала удары по энергетическим и инфраструктурным объектам Украины жестким посланием Европе из-за просьбы украинского президента Владимира Зеленского передать истребители Вооруженным силам Украины. В публикации уточняется, что массированные удары сильно потрясли военную инфраструктуру Украины.

Возможно, это был ответ на двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где он просил увеличить военную поддержку и поставить боевые самолеты, — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что дал предварительное согласие на поставку истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить в том числе и авиацию. Возможность отправки реактивных истребителей на Украину также рассматривает ряд других европейских стран.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Европе «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Информация содержится в опубликованном дипломатом диалоге с неназванным «европейским коллегой», который сообщил главе украинского МИД о начале проработки вопроса по истребителям.