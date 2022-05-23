Россия оказалась на втором месте в Европе по дешевизне газа для населения Россия оказалась на втором месте рейтинга стран Европы с дешёвым газом для граждан

Фото Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по дешевизне газа для населения. Лидером рейтинга оказался Казахстан, говорится в исследовании, которое провело РИА Новости.

Агентство отмечает, что пересчитало цены на газ в рублях, а также учло уровень дохода граждан. Получилось, что в Казахстане газ стоит 4,1 рубля за кубометр, в Россия — 6,7 рубля. На три рубля голубое топливо оказалось дороже в Белоруссии, занявшей в рейтинге третье место. Также в первую пятерку попали Турция и Венгрия.

Исследование показало, что больше всего за газ платят жители Швеции. Там за кубометр приходится отдавать 137 рублей. Дорого голубое топливо обходится и жителям Дании, Нидерландов и Испании, где кубометр стоит более 80 рублей.

Ранее стало известно, что 12 мая цены фьючерсов на газ в Европе, поднявшись почти на 20%, превысили $1200 за тысячу кубометров. Это произошло после того, как 11 мая дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из России. Резкий рост котировок также регистрировался 10 мая.