Цены на газ в Европе превысили $1200 за тысячу кубометров Стоимость газовых фьючерсов в Европе выросла на 20% и превысила 1200 долларов за тысячу кубометров

Фото Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Цены фьючерсов на газ в Европе, поднявшись почти на 20%, превысили $1200 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures. Резкий рост котировок также регистрировался 10 мая после сообщения «Оператора ГТС Украины» о прекращении транзита топлива через станцию «Сохрановка» с 11 мая.

Стоимость июньских газовых фьючерсов по индексу европейского хаба TTF в начале торгового дня составляла $1085. Затем цены продолжили восходящий тренд и достигли ценового максимума в $1233, тем самым, более чем на 20% превысили расчётную стоимость среды. Во второй половине дня, 12 мая, цены на топливо начали постепенно снижаться, однако всё равно превышали отметку в $1200 за тысячу кубометров.

Накануне дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из России. Об этом заявил во время выступления в бундестаге германский министр экономики Роберт Хабек.

В начале мая правительство РФ утвердило список иностранных организаций, против которых вводятся ответные санкции. В перечень вошла 31 организация из США, Сингапура, а также из ряда европейских стран, включая Германию и Францию. Среди них бывшие европейские дочерние предприятия «Газпрома», трейдеры и операторы подземных газовых хранилищ. В их число входят Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd., а также оператор польской части газопровода Ямал — Европа.