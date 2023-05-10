RMF FM: в Польше была найдена крылатая ракета Х-55 российского производства RMF FM: в Польше экспертиза подтвердила российское происхождение упавшей в апреле ракеты X-55

Фото: Общественное достояние/wikipedia.org

Ракета Х-55

Найденная в апреле в Польше нeподалеку от Быдгоща ракета является стратегической авиационной крылатой рaкетой X-55 российского производства, cообщила радиостанция RMF FM. Отмечается, что вывод о принадлежности снаряда сделала экспертиза Технического института авиационных войск.

Крылатая ракета российского производства X-55 была найдена в Замостье недалеко от Быдгоща. Таковы предварительные выводы Технического института авиационных войск, который делает для прокуратуры экспертизу этого объекта, — говорится в сообщении.

Об обнаружении обломков ракеты в Быдгоще 27 апреля сообщило Минобороны Польши. Как уточнил генпрокурор страны Збигнев Зебро, речь идет о воздушном объекте. По его словам, военный отдел окружной прокуратуры начал проводить расследование по факту находки. По данным СМИ, неопознанным объектом является ракета класса «воздух — земля», на ней есть надписи на русском языке. Также сообщалось, что на месте обнаружения снаряда образовалась большая воронка в земле.