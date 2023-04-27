В Польше нашли обломки неопознанного военного объекта с русской надписью

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

На севере Польши в 15 км от города Быдгощ обнаружили обломки неопознанного военного объекта, сообщило в Twitter Минобороны страны. По данным ведомства, устройство не представляет опасности для мирных жителей. На месте работают саперы. На предмете заметили надписи на русском языке, передаёт RMF FM.

Остатки неопознанного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замосць, примерно в 15 км от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место находки осматривают сотрудники полиции, военной полиции и саперы, — говорится в сообщении.

Как уточнил в Twitter генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, речь идет о воздушном объекте. По его словам, военный отдел окружной прокуратуры начал проводить расследование по факту находки. Как утверждают журналисты RMF FM, неопознанным объектом является ракета класса «воздух — земля», на ней есть надписи на русском языке. По данным Fakt, на месте обнаружения снаряда образовалась большая воронка в земле.

Ранее Interia сообщала, что Польша обратилась к США с просьбой предоставить ракеты для защиты от возможной угрозы со стороны России. Президент Польши Матеуш Моравецкий посетил Соединенные Штаты с целью убедить Вашингтон выделить Варшаве крылатые ракеты JASSM-XR. Эти ракеты могут быть запущены, например, с истребителей F-16 или F-35 Lightning II.